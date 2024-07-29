Türkiye'den doğal gaz hamlesi! Yola çıktı geliyor
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisinin 30 Temmuz'da Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin yarın Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 Temmuz'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Ege Denizi'nde seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 30 Temmuz'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.