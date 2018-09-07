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Türkiye'den dikkat çeken Basra açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Basra vilayetinde giderek şiddetlenen protesto gösterileriyle ilgili açıklama yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 18:21
Türkiye'den dikkat çeken Basra açıklaması

Irak'ın Basra başta olmak üzere bazı vilayetlerinde devam etmekte olan protesto gösterilerine ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak'ın Basra Vilayeti'nde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra Vilayeti’nin en kısa sürede hakettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır.

Öte yandan, Basra Vilayeti’nde bulunan veya anılan Vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

İhtiyaç duyulduğu takdirde, vatandaşlarımızca aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

Bağdat Büyükelçiliği (7/24)

Tel: 0790 190 94 06

0771 233 90 23

Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24)

Tel: +90 312 292 29 29

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 18:21
  1. Türkiye
  2. ırak
  3. Basra
  4. Dışişleri Bakanlığı

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