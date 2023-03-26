Türkiye'den dev hamle! Rakibine dünyada Türkiye dışında sadece ABD sahip

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın (ZAHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı’na teslimatlarına başlandığını belirten Mete Yarar, kendi türünün en iyisi olan ZAHA'nın rakibine dünyada Türkiye dışında sadece ABD'nin sahip olduğunu ifade etti. "TCG Anadolu Amfibi Hücum gemisi için özel üretilen ZAHA, amfibi birliklerimizin vurucu gücü olacak" diyen Yarar, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın (ZAHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı’na teslimatlarına başlandı. Kendi türünün en iyisi olan aracın rakibine dünyada Türkiye dışında sadece ABD sahip. TCG Anadolu Amfibi Hücum gemisi için özel üretilen ZAHA, amfibi birliklerimizin vurucu gücü olacak.

Bu hafta yazdığım “ Oyun bu yasa ile kuruldu” yazısı için FNSS tesislerindeydim. Tesisleri gezerken test alanında dizilmiş olan Zırhlı Amfibi Muharebe Araçları’nı görünce merak edip “Bütün araçları bu alana niye topladınız?” diye sormuştum. İlgili birimden gelen yetkililerin gözetiminde son testleri yaparak 27 araçlık ZAHA paketini teslim ettiklerini söylemişlerdi. Sizin için o testlere şahitlik ederek ben de sürecin bir parçası olmuştum. Bu aracın kendi türünün dünyadaki en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Zaten çok da fazla bir rakibi yok. ABD’nin kullandığı AAV7 diye nitelendirilen amfibi taarruz aracı bulunmakta. Bu araçta ise, bizim aracımızda olan mayına karşı koruma, balistik koruma ve uzaktan komutalı silah sistemleri gibi onlarca yeni teknoloji yok. Bu nedenle türünde en iyi dememizin bir nedeni var. Aracın tek olduğunu biz bildiğimiz gibi bu araca ihtiyacı olan ülkeler de biliyor. Araç TSK’ya teslim edilmeden, ön talep için ülkemize gelen yabancı silahlı kuvvetler yetkilileri var.

27 ARAÇ TESLİM EDİLECEK

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (DzKK) amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında 23 adedi personel taşıyıcı, 2 adedi komuta kontrol aracı ve 2 adedi kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edilecek. Aslında Silahlı Kuvvetler’in birçok zırhlı aracında amfibi olma özelliği vardır.

AÇIK VE DALGALI DENİZDE

Bu aracı onlardan ayıran ise açık denizde, dalgalı bir havada seyir yapma ve devrildiğinde tekrar kendini düzeltme özelliği. TCG Anadolu Amfibi Hücum gemisi için özel üretilen bu araçlar amfibi birliklerimizin vurucu gücü olacaktır. Birlikleri Anadolu gemisinin içinden yüzerek sahile çıkaracak ve muharebeyi kesmeden karada ilerleyerek görevin tamamlanmasını sağlayacaktır. Ülkemiz için kendine özgün üretilen bu araca hâlâ isim konulmadığını bir kez daha hatırlatayım. Sahada en çok istenilen ismin de ‘FOÇA’ olduğunu söyleyeyim. Amfibi birliklerimizin kalbi olan bu yer, bize özgün olan deniz aslanı ismi olarak da biliniyor. Yapana ve düşünenlere bir kez daha teşekkürler.

BEN DE TEST ETTİM

ZAHA’nın testlerine ben de şahitlik ederek sürecin bir parçası olmuştum.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HEM KARADA HEM SUDA ENGELLERİ AŞIYOR

Güç / Ağırlık Oranı: 20 Bg/ton

Mürettebat Kapasitesi: 21 (Nişancı, sürücü ve komutan dahil)

Uzunluk: 8.3 m

Genişlik: 3.3 m

Toplam Yükseklik: 3.8 m

Motor: Dizel

Transmisyon: Tam otomatik

Azami Yol Hızı: 70 km/s

Azami Meyil Tırmanma: %60

Azami Yan Meyil: %40

Dik Engel Aşma: 0.9 m

Hendek Aşma: 2 m

Azami Yüzme Hızı: 7 knot

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ

Teslimat haberini Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Demir paylaşımında, “Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatlarına başladık. Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biriyiz. ZAHA, donanmamıza hayırlı olsun” dedi."