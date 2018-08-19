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Türkiye'den dev hamle!

Savunma Sanayii Başkanlığı yerli uyduların yörüngeye fırlatılmasında kullanılacak yeni bir 'mikro uydu fırlatma sistemi' için hazırlıklar başladığını açıkladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 09:09
Türkiye'den dev hamle!

Savunma Sanayii Başkanlığı Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, mikro uyduların yörüngeye taşınmasını sağlayacak yeni bir uydu fırlatma sistemi için hazırlıklar başladı.

Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, 100 kilogram ve altındaki küçük uyduların alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmesinde kullanılacak. Buna göre geliştirilecek olan roket maksimum 400 kilometrelik irtifaya kadar uydu taşıyabilecek. Bildiğiniz gibi Uluslararası Uzay İstasyonu ve birçok küp uydu da benzer yüksekliklerde görev yapıyor.

 

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından atılan tweet'e göre roket sisteminin geliştirilmesine yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin kazanılması için yakında sözleşme imzalanacak. Sistemin tam olarak ne zaman göreve hazır hale gelebileceği konusunda ise şu an için net bir şey yok.

ROKETSAN  DAHA BÜYÜK BİR ROKET GELİŞTİRİYOR

Ayrıca daha büyük uyduların yer eş zamanlı yörünge gibi (~35km) çok daha yüksek irtifalara yerleştirilmesine yönelik büyük bir roket sistemi üzerinde de çalışmalar sürüyor. ROKETSAN geçtiğimiz yıl bu dev rokete ait ilk tasarım görüntüsünü yayınlamıştı.

KAYNAK: SABAH

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 09:09
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