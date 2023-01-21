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Siyaset

Türkiye'den çok sert tepki: En güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği eyleme ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 22:44:00 -

 

Bakanlık, İsveç'te PKK iltisaklı gruplarca düzenlenen gösteri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından düzenlenen eyleme" tepki gösterildi.

"Bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu eylemin, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç'in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Üçlü Ahitname'deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç'ten, Üçlü Ahitname'deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yapmıştı.

Ardından başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.

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