Türkiye'den çok net SAMP-T mesajı

SAMP-T Hava Savunma Sistemi programı hakkında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin hiçbir şekilde hazır alımdan yana olmadığını ve teknoloji transferinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

Demir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SAMP-T’de 2015 yılında net bir yol haritası hazırlamıştık. O süreç işlemedi. Diyelim ki Fransa’daki ve İtalya’daki bir sistem olduğu gibi Türkiye’ye gelip kurulacaktı. Biz bunu şart koşmuştuk. Buna ‘evet’ dedikleri halde gerçekleşmedi. Sonra bir tanımlama çalışması başlattık. ‘Alacaksanız alına’ doğru giden bir tartışma başladı. Nihayetinde bunu doğrudan alıma bağlayacaklarsa biz orada yokuz. Karşı taraf gelip ‘başlatalım’ derse orada ciddiyeti göreceğiz. Orada bir samimiyet ve ciddiyet sorununu gördüm. Mesele sonunda ‘satalım’a geliyor. Şunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. ‘Gidip parasını verip bunu alalım, yıllarca size bağlı kalalım’ diyen Türkiye yok artık. Ancak teknoloji transferi ve ortak üretim olursa kabul ederiz."