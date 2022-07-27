Türkiye'den çok net mesaj: Hesabı sorulacak!
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır." açıklamasını yaptı.
MSB'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.
Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."