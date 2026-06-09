  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail, Türkiye’deki Gazze eylemlerini fişlemiş! Trump'tan Netanyahu'ya üstü örtülü tehdit! CHP'nin algılarını yıkan karar! AK Partili Belediye Başkanına Rüşvetten Hapis Cezası! İsrail'i kızdıracak büyük itiraf! 'ABD, İran'dan İsrail'e ateşlenen füzeleri engellemedi' 9 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Trump'tan İran açıklaması! "Yakında bu konu kapanacak" Siyaset kulisleri karıştı! Özgür Özel ve destekçileri bir partiye yanaşıyor iddiası! Katil Ben-Gvir'e o ülkeden şok! Sumud soruşturmasına dahil edildi Gürsel Erol CHP'deki vekillik düzenini anlattı! Yasin Aktay'dan Ahmet Taşgetiren'e net cevap
Ekonomi Türkiye'den çok konuşulacak 'Suriye' kararı! Bakan 'açmayı planlıyoruz' diyerek duyurdu
Ekonomi

Türkiye'den çok konuşulacak 'Suriye' kararı! Bakan 'açmayı planlıyoruz' diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Türkiye'den çok konuşulacak 'Suriye' kararı! Bakan 'açmayı planlıyoruz' diyerek duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açacağını ve bu yönde ciddi aşama kaydedildiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Ajansı öncülüğünde Gaziantep’te düzenlenen AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep‘in “Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar” başlıklı oturumda konuştu.

 

Bakan Bolat, "Suriye'de birinci önceliğimiz devlet bütünlüğünün, milli birlik ve toprak bütünlüğünün korunması." dedi.

Bolat, "İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması konusunda hazırlıklarımız tam, en kısa sürede açılması müjdesini birlikte çalışıp verebileceğiz." açıklamasında bulundu.

 

"Türkiye ile Suriye arasında 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolar ticarete ulaşmayı hedef olarak belirledik." diyen Bolat, "Türk bankalarının Suriye'de banka açmasında mutabıkız, mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Suriye milli para biriminin basılması noktasında temaslar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat mevkidaşı Forissier ile masaya oturdu: Paris'te kritik ekonomi zirvesi
Bakan Bolat mevkidaşı Forissier ile masaya oturdu: Paris'te kritik ekonomi zirvesi

Ekonomi

Bakan Bolat mevkidaşı Forissier ile masaya oturdu: Paris'te kritik ekonomi zirvesi

Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu?
Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu?

Ekonomi

Bakan Bolat cevapladı! Hürmüz krizinin Türkiye’ye etkisi nasıl oldu?

Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler
Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler

Ekonomi

Önümüzdeki 10 yılın şifresi! Bakan Bolat’tan iş dünyasına sektörel öneriler

Bakan Bolat’tan Ticarette Milli Vizyon Zirvesi’nde flaş açıklama! Ekonomimizi dolar bazında 6 kat büyüttük
Bakan Bolat’tan Ticarette Milli Vizyon Zirvesi’nde flaş açıklama! Ekonomimizi dolar bazında 6 kat büyüttük

Ekonomi

Bakan Bolat’tan Ticarette Milli Vizyon Zirvesi’nde flaş açıklama! Ekonomimizi dolar bazında 6 kat büyüttük

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Teoman

Suriye'de ne işimiz var diyenler.. Sonuna kadar gelişmeleri iyi izleyin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23