Türkiye’den Çin’e e-ticaret atağı

Resul Ekrem Şahan Ankara

2021 Mayıs ayında Türkiye’nin Çin Büyükelçiliği ile temasa geçen Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından JD yetkilileri, hazırladıkları Ulusal Pavilyon Projesi kapsamında Türkiye’ye davette bulundu. Büyükelçilik ve Ticaret Bakanlığı E-ticaret Dairesi ile yapılan görüşmeler sonrası proje hareketlendi. Dev e-ticaret platformunda Türk Pavilyonu’nun açılması için PTT iştirak şirketi PttAVM.com koordinasyon görevini üstlendi. Projede çalışmaların önemli bir aşamaya geçtiği öğrenildi. JD, Çin’de gelir bakımında en büyük 2 e-ticaret platformundan birisi olarak dikkat çekiyor. Halihazırda 40’a yakın ülke projeye katılmış durumda.

İstanbul'dan Hong Kong'a E-ticaret köprüsü

Gelinen aşamada hedef odaklı ürün ve firmaların belirlenmesiyle ürünlerin satışa açılabilir halde olduğu öğrenildi. Kısa zaman içerisinde firmalarla yapılacak son görüşmeler sonrası satışlara başlanması planlanıyor. Projede çeşitli lojistik seçeneklerin olduğu ifade edilirken genel talebin PTT Kargo ile İstanbul’da toplanacak ürünlerin direkt Hong Kong’da Çinli e-ticaret devinin deposuna taşınması yönünde olduğu ifade ediliyor. Daha sonrasında ise Türkiye’nin ürünleri bu depolardan Çinli tüketicilere ulaştırılacak.

Projede son aşamaya gelindi

Türkiye’nin ürünlerinin satılacağı bu mecraya yönelik çalışmaların son aşamaya geldiği öğrenildi. Projeye yönelik geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı yapıldığı ifade ediliyor. Toplantıya Çin’deki Türk Büyükelçiliği yetkilileri, Ticaret Bakanlığı, TİM, PttAVM.com ve bu mecrada iş yapmak isteyen firmaların yetkilileri katıldı. Toplantıda çeşitli sunumların yapıldığı ve beklentilerin tartışıldığı ifade ediliyor.

İlk olarak taşıması kolay ürünler satılacak

Edinilen bilgilere göre, Çin Pazarına yönelik atılacak bu adım ilk başta stratejik ürünlerle başlayacak. Satılacak ürünlerin, taşıması kolay, daha küçük ve iade oranının az olduğu ürünler olması bekleniyor. Bu doğrultuda Türk Pavilyonu’nda kozmetik, kişisel bakım, aksesuar, ev tekstili ve gıda gibi birçok kategorinin bulunması planlanıyor.

Türk ürünleri projeyle kolaylıkla Çin'e açılacak

PttAVM’nin öncülüğüyle hayata geçirilecek Türkiye Pavilyonu ile Türkiye’nin firmaları bölgeye e- ihracata haftalar içinde başlayabilecek. Bu yolla sınır ötesinden farklı bir firmaya ihtiyaç duymadan satış yapabilir hale gelmiş olacak. Ticaret bakanlığı, Büyükelçilik, TİM ve JD tarafından desteklenen özel Türkiye mağazasında pek çok marka yer alabilecek. PttAVM.com’un koordinasyon görevini üstlenmesi dolayısıyla PTT’nin global lojistik gücü ile de yurtdışı e-ihracat gönderileri kolaylaşacak. Öte yandan firmaların ilk aşamada belli limitler dahilinde gümrük vergilerinde bazı muafiyetleri de olacak. Proje tamamlandığında ülke firmalarının ürünlerini kolay şekilde Çin’e götürebilecekleri bir hat oluşturulmuş olacak.

Birçok ülke pavilyonunu açtı, sıra bizde

Halihazırda Çinli e-ticaret platformunun projesine Almanya, İtalya, Peru, Danimarka, Malezya gibi 40’ı aşkın ülkeden katılımın olduğu ifade ediliyor. Bu ülkelerin mağazalarının reklamlarla da desteklendiği belirtiliyor.

Şirket önemli bir pazarı elinde bulunduruyor

Söz konusu şirketin 2020 yılı verilerine göre, 114 milyar dolarlık bir geliri bulunuyor. Bu da yıllık yaklaşık 500 milyar dolarlık bir işlem hacmi anlamına geliyor. Söz konusu platformun müşteri profilinin yüzde 55’ini kadınlar oluştururken 35 yaş altı üyeler, müşterilerin yüzde 60’ını oluşturuyor.