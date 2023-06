Türkiye’den Çin’e doğrudan ödeme tarihleri derken bankacılık köprüsü kuruluyor! Altın, dolar para transferi

Çin devlet bankası Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Türkiye’den Çin’e “Chinex” isimli servis üzerinden doğrudan döviz transferi yapacak. Sistemle, kişi ve şirketler; hizmet bedeli, navlun, fuar, konaklama, eğitim gibi her tür ödemeyi Çin’e aktarabilecek. Transferlerde, ABD ve Avrupa ülkelerinin finansal egemenliğindeki SWIFT sisteminin mesajı oluşmayacak.

ALTIN, DOLAR, EURO PARA TRANSFERLERİ

Milliyet’in haberine göre, Çin’in en büyük devlet bankalarından olan Industrial and Commercial Bank of China’nın (Çin Sanayi ve Ticaret Bankası-ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey, Türkiye’den Çin’e yabancı para transferi için Chinex isimli servisi hizmete aldı. Bu sistemle Türkiye’den kurumsal ve bireysel olarak doğrudan Çin’e para transfer edilebilecek. Transferler yuan, dolar ve euro üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bu hizmetle; fatura, makbuz, dekont gibi belgelerin ibraz edilebileceği her türlü hizmet bedeli, navlun ödemesi, fuar ödemesi, konaklama gideri, eğitim ödemesi, kira ödemesi, teknik destek bedeli ödemesi yapılabilecek. İşlemlerde muhabir banka kullanılmadığı için transfer sonunda SWIFT mesajı oluşmayacak. Çin yuanı, dolar ve euro cinsinden Çin’e direkt para transferi işlemleri saat 10:00’a kadar aynı gün valörlü olarak gerçekleşecek, sabit işlem ücreti 59 TL olacak.

Öte yandan Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu dolar ve faiz tahmini yükseldi! Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu. Faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 17,56'ya yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 38,55 oldu.

