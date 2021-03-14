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Dünya Türkiye'den Çekya'ya sert tepki! "Endişeyle karşılıyoruz"
Dünya

Türkiye'den Çekya'ya sert tepki! "Endişeyle karşılıyoruz"

Türkiye, Kudüs'te ofis açma kararı alan Çekya'ya sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 09:33:00 -
Türkiye'den Çekya'ya sert tepki! "Endişeyle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşıdığı değerlendirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun tüm üyeleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet edildi.

Çekya'nın söz konusu adımına ilişkin açıklamada, "Uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çekya, 11 Mart'ta Batı Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açmıştı.

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