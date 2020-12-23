Türkiye'den Can Dündar tepkisi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet paçavrasında Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'cü hain Can Dündar'ı "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Altun: Can Dündar'ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde:

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."