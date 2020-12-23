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Siyaset Türkiye'den Can Dündar tepkisi
Siyaset

Türkiye'den Can Dündar tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:14:00 -
Türkiye'den Can Dündar tepkisi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet paçavrasında Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, FETÖ'cü hain Can Dündar'ı "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Altun: Can Dündar'ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

Fahrettin Altun'un açıklaması şu şekilde:

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."

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Yorumlar

AIHM Kararlarini uygulamazken (degil uygulamamak Avrupa'da hicbir ulke aklindan bile gecirmez bunu)

TURK YARGISINA SAYGI duyun demek nasil bir kafa yapisidir, insan bunu soylerken yuzu hic mi KIZARMAZ, dusunuyorum, tasiniyorum bir turlu anlayamiyorum.Ya ben cahilim ya bunu soyleyenler cahil. (NOT: AB Hukuku Doktoram var)
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