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Gündem Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz
Gündem

Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz

Brezilya'nın havacılık alanında başarılarına dikkat çeken Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bundan sonra geliştirilecek yeni uçak tiplerinde Türkiye'nin görev alabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:30:00 -
Türkiye'den Brezilya'ya kritik teklif: Yeni uçak tiplerinde görev alabiliriz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ve Brezilya'nın ticaret potansiyelinde en dikkati çeken konulardan birisinin savunma ve havacılık sektörü olduğunu belirtti.

Demir, çevrim içi düzenlenen Türkiye-Brezilya Savunma ve Havacılık Sektörü Sanal Ticaret Heyeti Açılış Programı'ndaki konuşmasında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, olması gereken yerin çok uzağında olduğuna işaret ederek, "İki ülkenin toprak ve nüfus büyüklüklerini düşündüğümüzde çok daha büyük ticaret potansiyeli var. Türkiye ve Brezilya'nın ticaret potansiyelini düşündüğümüzde en dikkati çeken konuların birisi de savunma ve havacılık sektörü. İki ülkede bu başlık altında önemli adımlar atıyorlar" dedi.

Savunma ve havacılık alanında iki ülkenin birbirini tamamlayıcı kabiliyetlere sahip olduğunun altını çizen Demir, bu hafta boyunca 20 Türk, 45 Brezilya firmasının yapacağı görüşmelerin mutlaka netice doğurmasını beklediklerini söyledi.

Demir, Brezilya'nın havacılık alanında başarılarına da dikkati çekerek, bundan sonra geliştirilecek yeni uçak tiplerinde Türkiye'nin görev alabileceğini bildirdi.

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkanı Abdullah Naki Polat da Brezilyalı firmalarla görüşme imkanının ortaya çıkmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da artmasına katkı sağlayacağını belirtti.

İki ülkenin savunma ve havacılık alanında yeni iş birliği kurmasını hedeflediklerinin altını çizen Polat, şunları kaydetti:

"Brezilya ve Türkiye, bölgelerinin en büyük askeri gücüne, en büyük savunma bütçelerine ve en gelişmiş savunma sanayilerine sahip ülkelerdir. Ülkelerin savunma ve havacılık alanında ticaret hacmi yıllardır düşük seviyededir ve hak ettiği seviyede değildir. 2020'de Türkiye'nin Brezilya'ya toplam sektör ihracatı 5,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mevcut durum, iki bölgenin gerçek potansiyelinin çok altındadır."

 

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