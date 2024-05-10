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Gündem Türkiye'den Brezilya için taziye mesajı
Gündem

Türkiye'den Brezilya için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 19:49:00 -
Türkiye'den Brezilya için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye masajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Brezilya’da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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