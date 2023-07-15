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Gündem

Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-07-15 09:02:00 -
Türkiye’den bomba Suudi Arabistan, Katar ve BAE hamlesi! Bütün dünya şaşkın

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iş forumu düzenleneceğini bildirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iş forumu düzenleneceğini bildirdi.

DEİK'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez resmi ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyeceğiz" denildi.

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nun 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu'nun 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu'nun 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirileceği belirtildi.

 
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