Türkiye’den bomba "Çin" hamlesi! O çok kritik konuda anlaşmaya varıldı

Ulu Motor ile Çin’in en büyük teknoloji firmalarından Skywell’in üreticisi Skyworth’ün, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardığını belirten Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, önemli anlaşmanın ayrıntılarını köşesine taşıdı. Çelik, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor ile Çin’in en büyük teknoloji firmalarından Skywell’in üreticisi Skyworth, Türkiye’de Batarya Geliştirme ve Üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre; 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800 + 4C mimariye sahip batarya üretim fabrikası açılacak. Bu bataryalar ile şarj gücü 120 kilovattan (kw) 480 kw’ye yükselecek, bu da 8 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşmasını sağlayacak. Her iki grup bu ortak proje için toplamda 25 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecekler. (…)”



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