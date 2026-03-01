Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada en az 15 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Bolivya'da meydana gelen uçak kazasından duyulan derin üzüntü ifade edildi.
Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bolivya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Bolivya’nın El Alto kentinde düşen Hercules C-130 tipi askeri uçağın, Merkez Bankası’na ait yeni basılmış banknotları taşıdığı ve iniş sırasında pistten çıkarak yerleşim yerindeki bir caddeye daldığı öğrenildi.
PARA TAŞIYAN UÇAK CADDEYE DÜŞTÜ
Bolivya Savunma Bakanı Marcelo Salinas, uçağın iniş yaparken pistten sapıp yakındaki bir tarlaya ve ardından caddeye düştüğünü doğruladı.
En az 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada, uçağın çarptığı araçlarda bulunan sivil halktan da kayıplar olduğu belirtiliyor.
Kaza sonrası çevreye saçılan banknotları toplamaya çalışan kalabalığa güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, uçağın düştüğü bölge kordon altına alındı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının kazada ana etken olduğunu değerlendiriyor.