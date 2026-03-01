  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
85 öğrenci can verdi! Pezeşkiyan’dan dünyaya çağrı Bahçeli’den küresel savaş uyarısı... “Savaş değil, barış hakim olmalıdır” İran Kızılayı duyurdu! Saldırılardaki ölü sayısı belli oldu Başkan Erdoğan'dan İran'la ilgili son dakika açıklaması Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler Aslan evinde şov yaptı! 28 Şubat'ın karanlık izi: Emekli olan öğretmene bile tahammül edememişlerdi Beşiktaş, Kocaeli cehenneminden Agbadou ile çıktı İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla... AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım”
Dünya Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı
Dünya

Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'den Bolivya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında para taşıyan bir askeri kargo uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada en az 15 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Bolivya'da meydana gelen uçak kazasından duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Bolivya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Bolivya’nın El Alto kentinde düşen Hercules C-130 tipi askeri uçağın, Merkez Bankası’na ait yeni basılmış banknotları taşıdığı ve iniş sırasında pistten çıkarak yerleşim yerindeki bir caddeye daldığı öğrenildi.

PARA TAŞIYAN UÇAK CADDEYE DÜŞTÜ

Bolivya Savunma Bakanı Marcelo Salinas, uçağın iniş yaparken pistten sapıp yakındaki bir tarlaya ve ardından caddeye düştüğünü doğruladı.

En az 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada, uçağın çarptığı araçlarda bulunan sivil halktan da kayıplar olduğu belirtiliyor.

Kaza sonrası çevreye saçılan banknotları toplamaya çalışan kalabalığa güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, uçağın düştüğü bölge kordon altına alındı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının kazada ana etken olduğunu değerlendiriyor.

Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti

Gündem

Türk Hava Yolları 10 ülkeye seferleri iptal etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı

Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hava sahasındaki son durumu paylaştı

Uluslararası Bağdat Havalimanı’na İHA saldırısı
Uluslararası Bağdat Havalimanı’na İHA saldırısı

Dünya

Uluslararası Bağdat Havalimanı’na İHA saldırısı

Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu
Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu

Dünya

Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23