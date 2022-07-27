Türkiye'den BM'ye sert tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Kurulunun 76. Dönem Başkanı ve Maldivler Dışişeri Bakanı Abdulla Shahid, Ermenistan'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaretlerde Shahid'in sözde soykırım anıtını ziyaret etmesi, Dışişleri Bakanlığınca tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Konuya ilişkin olarak yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz" denildi.

"Dikkatli davranması beklenirdi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BM 76. Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede Shahid’in sözde soykırım anıtını ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen adıgeçenden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi. BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir."