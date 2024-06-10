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Gündem Türkiye'den BMGK'nın Gazze kararına ilişkin ilk açıklama
Gündem

Türkiye'den BMGK'nın Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-06-10 23:57:00 - 2024-06-11 00:13:05
Türkiye'den BMGK'nın Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, BMGK'da Gazze için alınan ateşkes kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Gazze'de ateşkes" karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, açıklamada bulundu.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir. Gazze'de aylardır devam eden zalimliğin ve insanlık dışı soykırımın sona ermesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."

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