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Gündem

Türkiye’den bir ülkeye daha tıbbi yardım

Koronavirüs mücadelesi kapsamında ABD başta olmak üzere birçok ülkeye yardım gönderen Türkiye, Tunus’a da tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:01:00 -
Türkiye’den bir ülkeye daha tıbbi yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

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