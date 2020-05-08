Türkiye’den bir ülkeye daha tıbbi yardım
Koronavirüs mücadelesi kapsamında ABD başta olmak üzere birçok ülkeye yardım gönderen Türkiye, Tunus’a da tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.