Türkiye'den bir ilk daha! Envantere girdi

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından uzun bir süredir TV, IR, IIR vb. elektro-optik arayıcı başlığa sahip füzeleri, lazer ile imha etmek üzere çalışmalar yürütülüyordu. Bu doğrultuda önemli bir kilometre taşına ulaşıldı ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Lazer Elektronik Taarruz Sistemi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı.

NAZAR projesi

Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı bünyesinde Kasım 2007 tarihinde Lazer ile Parıltı Tespit Sistemi (LAPTES) modeli oluşturularak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ilk kez lazer ile elektro-optik sensör tespit etme çalışması yapıldı. Söz konusu çalışmayı; lazer tabanlı bir sistem ile ilk defa keskin nişancı dürbünü tespiti (29 Kasım 2007), ilk defa denizaltı periskop tespiti (21 Ekim 2009) ve ilk LAPTES prototip üretimi (19 Mart 2009) çalışmaları takip etti.

3 Ekim 2012 tarihine gelindiğinde ise ilk defa envanterde yer alan bir güdümlü mermiye, lazer elektronik taarruz denemesi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmanın sonucunda, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 4 Nisan 2016 tarihinde NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi Projesi başlatıldı.

Meteksan Savunma ana yükleniciliğinde yürütülen NAZAR Projesi kapsamında geliştirilen Lazer Elektronik Taarruz Sistemi yani LETS, 1 Kasım 2018 tarihinde TCG GÖKOVA (F-496) Firkateyni’ne entegre edildi. Böylelikle ilk kez Türk Deniz Kuvvetleri, bu özellikteki bir LETS’i kullanıma almış oldu.



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Daha gelişmişi yolda

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; NAZAR LETS Projesi, esasında bir teknoloji gösterimi anlamına geliyor. Üretilen Lazer Elektronik Taarruz Sistemi ile lazerin, elektro-optik arayıcı başlıklı füzelerin imhası için hava savunma amacıyla kullanılabileceği kanıtlanmış oldu.

Ancak NAZER LETS’in ardından NAZAR-KARA ve NAZAR-DENİZ ürünlerinin de geliştirilmesi hedefleniyordu. Karadaki üs ve tesislerin hava savunmasında kullanılacak NAZAR-KARA Lazer Elektronik Taarruz Sistemi’nin de tamamlandığını ve envantere girdiğini tahmin ediyoruz. NAZAR-DENİZ ise mevcut NAZAER LETS’ten çok daha gelişmiş özelliklere sahip bir sistem. Bu sistemin, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhripleri ile birlikte kullanıma alınacağı için henüz geliştirilmesi aşamasında olduğunu tahmin ediyoruz.

Ancak yine SavunmaSanayiST.com olarak edindiğimiz bilgilere göre; SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NAZER LETS’in kabul faaliyetleri sırasındaki performansından oldukça memnun kaldı. Bu nedenle NAZAR-DENİZ’in, sadece TF-2000 yerine İSTİF Sınıfı Firkateynler başta olmak üzere envanterdeki birçok platforma entegre edilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir kararın alınması durumunda ise NAZAR-DENİZ Projesi’nin, TF-2000’den bağımsız olarak hızlı bir şekilde tamamlanacağı tahmin ediliyor.

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