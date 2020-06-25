Türkiye'den Belarus'a gelenler 14 günlük karantinadan muaf tutulacak
MİNSK (AA) - Belarus, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı 14 günlük karantina uygulamasından Türkiye'yi muaf tuttu.
Belarus Belta haber ajansının Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ülkeye girişte karantina uygulamasından muaf tutulacak ülkeler listesi yenilendi.
Aralarında Türkiye, ABD, İngiltere ve Kazakistan'ın da yer aldığı 14 ülke listeye eklendi.
Böylece söz konu ülkelerden Belarus'a gelenler için 14 günlük karantinada bulunma zorunluğu ortadan kalkıyor.