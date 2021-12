"Türkiye'den başkası Libya'yı birleştiremez!"

Libya'da Hafter'e bağlı Tobruk Meclisi üyeleri müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşmanın detaylarını Cihat Yaycı, Türkiye Gazetesi'ne anlattı. Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri başkanlığındaki heyet bu buluşmada, Türkiyesiz yol alamayacaklarını belirtip 'bizi sadece Türkiye birleştirir' itirafında bulundu.

Türkiye alternatifi olmayan aktör

Cihat Yaycı görüşmeye ilişkin gazetemize yaptığı açıklamada Libyalı heyet ile gerçekleşen temasın zemini sivil inisiyatif tarafından hazırlandı’ dedi. Daha 1 kaç ay öncesine kadar Türkiye’ye karşı cihad çağrısı yapan ve aralarında Fevzi Nuveyri, Yusuf Akuri, İsa Araibi, Salim Kanan, Bedir Nahib, İdris Maghrabi ve Ziad Dghaim gibi isimlerin sergilediği tavır değişikliğini sorduğumuz Yaycı şunları anlattı:

Hafter bölgesinden gelen Libya heyeti ‘Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini, Türkiye ile yapılan Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Mutabakat Muhtırasının Libya’nın lehine olduğuna biz anlatınca şimdi anladıklarını, bu anlaşmaya sahip çıkacaklarını söylediler Bundan sonrası için bağları güçlendirelim ve geçmiş hataları telafi edelim’ çağrısı yaptılar."

Türkiye’nin rolünü yaşanan olaylar sonrası çok daha iyi anladıklarını ve bizim yaklaşımımızın emperyalist kaygılardan uzak olduğunu gördüklerini söylediler. Türkiye’nin alternatifsiz aktör olduğunu, kendilerine ağabeylik etmesi gerektiğini ve Türkiyesiz yol alamayacaklarını çok açık bir biçimde ifade ettiler.

Emperyal devrede

Benimle görüşen Doğu bölgesi milletvekillerine başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere Batılı emperyal güçlerin Libya’yı yutmaya hazırlandığını bütün detayları ile anlattım.

Türkiye devreye girmese şu an bu projeyi çoktan tatbik edeceklerdi. Tarih boyunca Türkler her zaman kardeş Libyalıların yanında olmuşlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk işgalci güçlere karşı Libya direnişini Libya aşiretleri ile birlikte ilk örgütleyen kişidir. Biz Libya bağımsızlık mücadelesinde Ömer Muhtar’ın en büyük destekçisi olduk. Bağımsız Libya devletinin ilk başbakanı bir Türk’tü. Yine bağımsızlık sonrası Libya ordusunu kuran bir Türk Albay oldu. Biz kardeş millet perspektifini her daim koruyarak o coğrafyaya eşit ilişkiler kurduk. Şayet Türkiye Libya Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması olmasaydı Yunanistan, Akdeniz’de 4 Kıbrıs büyüklüğünde Libya deniz alanına el koyacaktı. Diğer ifade ile Libya deniz sahasının yüzde 50’sini gasp edeceklerdi. Bu saha tam anlamı ile enerji yatağı hazinesi. O nedenle oralara çullanacaklardı. Bununla birlikte Doğu-Batı savaşını derinleştirerek bir yandan ülkeyi bölme diğer yandan ise onlarca yıllık savaş ve düşmanlık ekmeyi planlıyorlardı.

Türkiye bize ağabeylik etsin

Türkiye’nin Libya’nın birlik ve bütünlüğünü sağlayabilecek tek aktör olduğunu, bu konuda hem batı hem doğu tarafları ile birlikte diyalog yürüterek, onurlu arabulucu rolü oynayabileceğini ifade ettiler Biz de bizim yaklaşımımızın emperyalist amaçlar asla gütmediğini örnekleri ile anlattık. Nihayetinde Türkiye’nin alternatifsiz aktör olduğunu, kendilerine ağabeylik etmesi gerektiğini açık bir biçimde ifade ettiler.

Müstafi Amiral Cihat Yaycı oldukça olumlu geçti dediği görüşmede Doğu bölgesi temsilcilerinin tıpkı Trablus gibi Libya’nın doğusu da Türklere açık dediler. THY’nin Bingazi seferlerine başlaması, vize bürolarının açılması ve Bingazi’de konsolosluk taleplerini ilettiler. Ayrıca Türk Büyükelçisini en yakın sürede davet edeceklerini belirttiler’ ifadelerine yer verdi.

Seçimler fiilen iptal edildi

Öte yandan Libya’da 24 Aralık’ta yapılacağı açıklanan parlamento seçimleri fiilen iptal edildi. Libya Yüksek Seçim Komisyonu yerel komiteleri feshettiğini duyurdu ve seçimlerin 22 Ocak’ta yapılması teklifinde bulundu. Erteleme ve yeni tarih konusunda resmi açıklama bekleniyor. Düzenli bir kampanya zemininin olmadığı süreçte henüz aday listeleri ilan edilmezken Hükümet Başkanı Dibeybe’nin ülkenin doğusunda seçim çalışması yürütmesi engellendi. Yeni bir seçim takviminin açıklanması beklenirken Dibeybe’nin bu süreçte görevini sürdüreceği kaydediliyor. Ülkede çok konuşulan gündem konularından bir diğer ise eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile isyancı general Halife Hafter arasında gerçekleşen görüşme oldu.