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Ekonomi Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: İnancımız tam
Ekonomi

Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: İnancımız tam

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 20:05:00 -
Türkiye'den Azerbaycan açıklaması: İnancımız tam

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." dedi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Bakan Muş, "Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle Türkiye-Azerbaycan ticari ilişkilerine yönelik oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." ifadelerini kullandı.

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