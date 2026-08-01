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İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: Kokuyu yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: Kokuyu yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları

ibn-i Sina'nın yüzyıllar önce kaleme aldığı "El-Kanun fi't-Tıbb" eserinde şifa diye bahsettiği şeftalinin migrenden kötü kokulara, mide sorunlarından kulak ağrısına kadar az bilinen mucizevi faydaları hakkında bilgileri bir araya getirdik. İşte bilinmeyen mucizevi faydaları

#1
Foto - İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: Kokuyu yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları

İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden günümüze ışık tutan reçetelerinde yer alan şeftalinin şaşırtıcı faydalarını derledik. Peki, İbn-i Sina şeftalinin faydaları hakkında ne diyor?

#2
Foto - İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: Kokuyu yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları

Tıbbın babası olarak kabul edilen İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce kaleme aldığı başyapıtı el-Kanun fi't-Tıbb, günümüzde de doğanın gizli şifalarına ışık tutmaya devam ediyor. Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri olan şeftali, geleneksel tıpta sadece lezzetli bir meyve olarak değil, tepeden tırnağa bir şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

#3
Foto - İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: Kokuyu yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları

İbn-i Sina'nın reçetelerinde şeftali; meyvesinden yaprağına, çiçeğinden elde edilen yağına kadar her detayıyla farklı bir rahatsızlığa çare olarak öne çıkıyor. Yaprağının kötü kokuları gidermesinden yağının migren ağrılarını dindirmesine, olgununun mideyi rahatlatmasından hamının bağırsak düzenine etkisine kadar pek çok şaşırtıcı detay bu tarihi kaynakta yer alıyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıllık eserinde yer alan, şeftalinin az bilinen mucizevi faydaları... İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK ŞİFA: ŞEFTALİNİN FAYDALARI Şeftalinin yaprakları vücuda sürülürse, kötü kokuları giderir Yapraklarından elde edilen öz suyu, damla olarak kullanıldığında kulak kurtlarını öldürür. Yağı, migren ile kulak ağrılarında kullanılır. Olgun şeftali, mideye iyi gelir ve iştahı açar Yaprakları ile göbek üzerine pansuman yapılır ya da çiçeği ve yaprağından elde edilen öz suyu içilirse kurtları öldürür. Olgun şeftali, bağırsakları yumuşatır, hamı ise kabızlık yapar.

#4
Foto - İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: Kokuyu yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları

TÜRKİYE'DE ŞEFTALİ NERELERDE YETİŞİR? Bursa. Çanakkale Mersin. İzmir. Denizli.

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