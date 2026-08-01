İbn-i Sina’nın asırlık şifa yaprağı: Kokuyu yok ediyor, en çok Bursa'da yetişiyor! Bilinmeyen mucizevi faydaları

İbn-i Sina'nın reçetelerinde şeftali; meyvesinden yaprağına, çiçeğinden elde edilen yağına kadar her detayıyla farklı bir rahatsızlığa çare olarak öne çıkıyor. Yaprağının kötü kokuları gidermesinden yağının migren ağrılarını dindirmesine, olgununun mideyi rahatlatmasından hamının bağırsak düzenine etkisine kadar pek çok şaşırtıcı detay bu tarihi kaynakta yer alıyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıllık eserinde yer alan, şeftalinin az bilinen mucizevi faydaları... İBN-İ SİNA'DAN ASIRLIK ŞİFA: ŞEFTALİNİN FAYDALARI Şeftalinin yaprakları vücuda sürülürse, kötü kokuları giderir Yapraklarından elde edilen öz suyu, damla olarak kullanıldığında kulak kurtlarını öldürür. Yağı, migren ile kulak ağrılarında kullanılır. Olgun şeftali, mideye iyi gelir ve iştahı açar Yaprakları ile göbek üzerine pansuman yapılır ya da çiçeği ve yaprağından elde edilen öz suyu içilirse kurtları öldürür. Olgun şeftali, bağırsakları yumuşatır, hamı ise kabızlık yapar.