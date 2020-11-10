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Gündem Türkiye'den Azerbaycan açıklaması
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:59:00 -
Türkiye'den Azerbaycan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı ve Azerbaycan'ı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkese ilişkin "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

İskender

Altay Cumhuriyeti için de açıklama getiriniz lütfen. Toplumu şuurlandırmak içun..
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