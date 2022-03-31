Türkiye'den ayçiçek yağları için flaş adım

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle birçok hat operatörünün Rusya'ya gitmekten kaçınması Türkiye'ye olan yeni yatırımları etkiledi.

Palmali ve Spring Marine’nin girişimiyle Rusya ile Türkiye arasında başlangıçta dört gemiden oluşan yeni bir konteyner hattının açılarak, başta bitkisel yağlar olmak üzere gıda ürünlerinin taşınması planlanıyor.

Dünya Gazetesinden Barış Sedef'e konuşan Spring Marine Genel Müdürü Sabahattin Su, hattı Nisan ayının sonuna kadar açmayı planladıklarını açıkladı.

Su, “Rusya ile Türkiye arasında 2022 Nisan sonuna kadar başlangıç olarak dört gemiden oluşan konteyner hat projemiz olacak. Birçok firmanın savaş ve riskler nedeniyle bölgeye gitme hususunda imtina etmesi bizi bu tarz bir yatırım yapmaya sevk etti. Biz de aksayan bu yapımının bir ayağını tamamlayarak iki ülke arasında başta ayçiçek olmak üzere gıda taşımaları yapacağız. Konteyner işi bizim için yeni bir iş olacak bu doğrultuda kadrolarımızı oluşturuyoruz. Şu anda gemiden çok yük var. Birçok hat Rusya’ya gitmeyi kendisine yasakladı. Bazılarına ise ABD gidilmemesi yönünde yaptırım uyguladı” diye konuştu.

''Tanker olarak toplamda 9 gemiyi aktif hale getireceğiz"

Atıl halde bulunan 15 geminin önemli bir kısmını yeniden aktif hale getirdiklerini anlatan Su, ''Tanker olarak toplamda 9 gemiyi aktif hale getireceğiz. General Polad Hashimov denizlerde de gidebilen bir nehir gemisi en önemli özelliği bitkisel yağları taşıyacak donanımlara sahip olması. Geçenlerde bu geminin kardeş gemisi ülkemize ayçiçek yağını getirdi” ifadelerini kullandı.

Savaş bölgelerindeki rizikoların artmasına bağlı olarak haftalık sigorta bedellerinin de yükseldiğine dikkat çeken Su, “Bu firmalar bizlerden haftalık 78 bin dolar sigorta bedeli alıyor. Dolayısıyla birçok gemi sahibi personel ve risklerden dolayı gitmiyor. Biz, emniyetli bir şekilde Türkiye ve Akdeniz bölgesindeki yüklerin taşımalarını yapıyoruz” dedi.

General Polad Hashimov'un adı verildi

Palmali Holding aldığı kararla tüm gemilerine şehitlerin adını verme kararını aldı. Bu kapsamda 139,95 metre uzunluğunda ve 16,6 metre genişliğindeki nehir tipi tanker gemisini suya indirdi.

Türkiye'de inşa edilen 7 bin 103 DWT’lik nehir tipi tanker gemisi General Polad Hashimov Doğruyol Tersanesinde suya indirildi. Palmali Holding bünyesinde değerlendirilecek olan gemiye 2. Karabağ Savaşı’nda şehit düşen General Polad Hashimov’un ismi verildi.

İlave olarak şirket, tüm gemilerine şehitlerin adını verme kararı aldı. Geminin işletmesini ise Spirng marine yapacak.