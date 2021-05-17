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Gündem Türkiye'den Avusturya'ya sert tepki! 'Külliyen reddediyor ve kınıyoruz'
Gündem

Türkiye'den Avusturya'ya sert tepki! 'Külliyen reddediyor ve kınıyoruz'

Avusturya İçişleri Bakanı'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı'nın yalan beyanlarını kınadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:16:00 - 2021-05-17 22:30:53
Türkiye'den Avusturya'ya sert tepki! 'Külliyen reddediyor ve kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanı'nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı beyanlar hakkında gelen soruya, yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanının, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye- Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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