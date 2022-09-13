Türkiye'den Avrupa'yı kıskandıracak doğalgaz hamlesi

Avrupa Rusya'nın doğalgazı kesmesi nedeniyle kışı soğukta geçirmeye hazırlanırken, Türkiye enerji alanında bugüne kadar yaptığı yatırımlarla bu kış da vatandaşının konforundan ödün verdirmeyecek. Tüm dünyada artık "enerjiyi parası olan değil altyapısı olan alır" mottosu yerleşirken, Türkiye depolama, LNG terminalleri, alternatif ülkelerden çektiği 5 boru hattı ve son olarak Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazı ile bu kışı da sorunsuz geçirecek. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde bir yandan enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye bir yandan da attığı stratejik adımlar ve yatırımlarla enerjide arz güvenliğinde sorunları ortadan kaldırdı.

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Doğal gaz depolama kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor.

Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğalgaz depolama tesisinde toplamda 5.6 milyar metreküp gaz depolanmış olacak. Tuz Gölü Tesisi'nin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında, yoğun sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına paralel olarak ilerleyen, deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisi mühendislik ve inşa faaliyetleri planlandığı şekilde ve herhangi bir gecikme yaşanmaksızın devam ediyor. Hedeflendiği şekilde 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinde ilk doğalgaz 2023 yılında hanelere ulaştırılacak.

Enerjinin güvencesi

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU tesisi bulunurken, Saros Körfezi FSRU tesisi de bu yılın sonunda devreye alınacak. Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 2.1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı. Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl konutların tüketimine yetiyor.

3 ülkeden geliyor

TÜRKİYE, Azerbaycan, İran ve Rusya'dan 5 farklı boru hattıyla doğalgaz ithal ediyor. Türkiye'ye Rusya'da Mavi Akım ve Türk Akım, Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve TANAP, İran'dan ise Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı ile doğalgaz taşınıyor.