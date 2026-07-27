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Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

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AA Giriş Tarihi:

Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

İlmi, akademik, kültürel eserleri ve sosyal çalışmalarıyla tanınan merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Elazığ'da "Doğuş Elazığ" temasıyla sabah namazı ve işrak ibadeti ile anıldı.

#1
Foto - Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

Cumhuriyet Meydanı'nda, Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC Vakfı) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen anma buluşmasına 20 bini aşkın davetli katıldı. Coşan'ın "Tevhid Asrı" sözlerini konu alan sinevizyon gösterimiyle başlayan etkinlikte, 1000 dron ile gökyüzünde Arapça ve Türkçe, "Doğuş Elazığ", "MEC imza", "Hoş geldiniz", "Allah", "Kelime-i Tevhid", "Muhammed", "İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi" yazılarının yanı sıra Kabe'nin tavaf edilmesini simgeleyen ve çeşitli figürlerin çizildiği gösteri yapıldı.

#2
Foto - Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, zikir yapıldığı ve ilahilerin seslendirildiği programda, Coşan'ın kendi sesinden konuşmaları dinlendi. Etkinlik, güneşin doğuşu ve kerahat vaktini müteakip iki veya dört rekat kılınan nafile bir ibadet olan işrak namazıyla sona erdi. Katılımcılara çorba, glütensiz ekmek, şerbet ve soğuk su ikram edilirken, programın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Meydanı gönüllüler tarafından temizlendi.

#3
Foto - Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

Organizasyon ekibi yetkilisi Levent Saygılı, AA muhabirine, bugün burada son yüzyıla damgasını vurmuş ilim, fikir ve gönül insanı Coşan'ı doğumunun hicri 91. yıl dönümünde saygıyla yad ettiklerini belirtti. Coşan'ı, son 3 yılda, doğum yeri olan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Azebler Namazgahı'nda sabah namazı ve işrak ibadeti buluşmasıyla yad ettiklerini anımsatan Saygılı, şunları söyledi:

#4
Foto - Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

"Katılımın yoğun olması ve artık oraya sığamıyor olmamız nedeniyle bir arayışa girdik. Yaklaşık 20 bin kişilik bir katılım bekliyorduk ve bugün fazlasıyla sahayı bu insanlar doldurmuş oldular. Anmayı, Türk-İslam tarihinde çok eski bir yeri olan ve İslam kültürüne ciddi katkıları olan Harput ve havzasında, Ulu Cami ve Sara Hatun Camisi gibi çok tarihi olan bu yerlerde yapmak istesek de maalesef alanın yetersizliği nedeniyle Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda yapmaya karar verdik. Çok güzel bir video gösterimiyle programımız başladı. Arkasından belki dünyada ilk defa Elazığ'a nasip oldu, burada Ezan-ı Muhammedi ile beraber gökyüzünde dron gösterisi gerçekleştirdik. Ezanda okunan Allah, Muhammed ve tevhit lafızları gökyüzüne nakşedilmiş oldu."

#5
Foto - Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

"Rahmetli Mahmud Esad Coşan Hocaefendi ilim yolunda, Kur'an ve sünnet yolunda ömür sürmüş ve Avustralya'dayken bu yolda şehit olmuş bir büyüğümüz. Kendisinin Kur'an ve sünnet aşkını bildiğimiz için bizler de dört yıldır Peygamber Efendimizin unutulmaya yüz tutmuş işrak ibadeti sünnetini hatırlatarak, bu konuda farkındalık oluşturarak kendisini saygıyla yad etmiş olduk. Bu sene de temamız özellikle işrak ibadetiydi. Bu konuda İmam Suyuti Hazretlerinin hazırladığı sahih hadislerden oluşan risalesi de misafirlere dağıtıldı." Etkinliğe, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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