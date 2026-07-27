Esad Coşan hoca efendi dualarla anıldı! Yüzlerce kişi katıldı!

"Katılımın yoğun olması ve artık oraya sığamıyor olmamız nedeniyle bir arayışa girdik. Yaklaşık 20 bin kişilik bir katılım bekliyorduk ve bugün fazlasıyla sahayı bu insanlar doldurmuş oldular. Anmayı, Türk-İslam tarihinde çok eski bir yeri olan ve İslam kültürüne ciddi katkıları olan Harput ve havzasında, Ulu Cami ve Sara Hatun Camisi gibi çok tarihi olan bu yerlerde yapmak istesek de maalesef alanın yetersizliği nedeniyle Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda yapmaya karar verdik. Çok güzel bir video gösterimiyle programımız başladı. Arkasından belki dünyada ilk defa Elazığ'a nasip oldu, burada Ezan-ı Muhammedi ile beraber gökyüzünde dron gösterisi gerçekleştirdik. Ezanda okunan Allah, Muhammed ve tevhit lafızları gökyüzüne nakşedilmiş oldu."