Türkiye’den Avrupa’ya ‘Yargı’ dersi!

Hasan Eğrigöz Ankara

İnsan haklarını ihlal eden, İslamofobi ve ırkçılığın merkezi olan Avrupa, Türkiye’ye yönelik dayanaksız eleştiri ve saldırıda bulunurken, kendileri yargıda sınıfta kaldı. Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye ilgili 2012 ile 2019 yılları arasında verdiği kararlara ilişkin hazırladığı rapor, Türkiye’deki yargının bağımsızlığını ortaya koydu.

Adil yargılanma hakkına ilişkin AİHM istatistiklerinin de yer aldığı raporda, Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinin adil yargılanmadaki ihlal oranlarının Türkiye’ye göre daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan siyasetçiler, “Türkiye’de hak arama noktasında pek çok imkan sağlandı” dediler.

“Türkiye ırkçılığı ve İslamofobiyi bitirme hedefinde!”

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “AİHM, evrensel hukuk normlarında ve evrensel insan hakları çerçevesinde kararları inceleyip, bir sonuca bağlaması gereken bir mahkeme. Temel prensiplerinin bu olması gereken bir mahkeme. Ama maalesef onlar da konjonktürel olarak siyasi duruma ve siyasetin vereceği kararlara göre kararlar veriyorlar. O yüzden Türkiye hakkında verilen lehte ve aleyhte kararların hepsi siyasi bir münahazan geçerek önümüze getiriliyor. O yüzden şimdiye kadar objektif bir değerlendirme yaptıklarını, insan haklarını ön planda tuttukları şeklinde bir tez sağlayamıyorlar. Türkiye’nin kendi içinde yapmış olduğu yargı ve reform paketleri ile aslında AİHM’ye giden başvuru sayısını oldukça azalmış durumda. Türkiye’yi eskisi gibi boyun eğmiş hale getirme hedefinde olan hem AİHM, hem de pek çok uluslararası kuruluş, insan haklarını bir kılıç gibi kullanıp bizi vurmak için bekliyorlar. Bu rapora baksınlar. Avrupa’daki insan hakları ihlallerini, artan ırkçılığı, İslamofobiyi de görmezden geliyorlar. Bizim temel hedefimiz hem ırkçılıktan uzaklaşmak hem ayrımcılıktan uzaklaşmak. İslamofobinin bitirilmesi için aleyhimize karar vermelidir. Çünkü Türkiye Müslüman bir ülke olarak anılıyor ve bizim üzerimizden de Müslümanlara karşı bir kampanya yürütülüyor” şeklinde konuştu.

“Yargı reformları ile Türkiye’de yargıya başvuru genişletildi”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar da, “Özellikle son dönemde ortaya koymuş olduğumuz yargı reformları ile birlikte Türkiye’de yargıya başvuru sahaları gerçekten genişledi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru da dahil olmak üzere, istinaf mahkemeleri olsun yani pek çok alanda yargı reformu çerçevesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye’de hak arama noktasında pek çok imkan sağlandı ve bu çerçevede de yargılamanın mümkün mertebe hakkaniyet içerisinde yapılması hedefleniyor. Öyle olduğu için de yargı süreçleri iyi işliyor. Bu da olunca AİHM’deki bu rakamlar Türkiye’nin yargı noktasında iyi bir yerde olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.