Türkiye'den "ATAK Helikopteri" almak için harekete geçtiler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilen T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ihracat yolculuğuna devam ediyor. Şu ana kadar Filipinler ve Nijerya tarafından tercih edilen T129 ATAK’ın ihracattaki yeni durağı, BAE olabilir.

20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen IDEX’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, Türk savunma sanayii firmaları yoğun katılım gösterdi. TUSAŞ ise Abu Dabi Emiri Muhammed bin Zâyid bin Sultan en-Nehyan’ın özel davetlisi olarak fuarın NAVDEX kısmında yer aldı. Şirket; T129 ATAK, ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ ve HÜRJET platformlarını fuar kapsamında sergiledi.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Birleşik Arap Emirlikleri, TUSAŞ’ın T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile çok yakından ilgileniyor. Edindiğimiz bilgilere göre; Abu Dabi Emiri en-Nehyan, T129 ATAK platformunu oldukça beğendi ve TUSAŞ’ı fuara özel olarak davet etti.

Tedarikin gerçekleşmesi durumunda BAE, Türkiye’nin ardından T129 ATAK’ın en büyük kullanıcısı olacak. TUSAŞ, şu ana kadar; Türk Kara Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 80’den fazla ATAK teslim etti. Teslim edilecek toplam helikopter sayısı, 100’ü geçecek.

Öte yandan Filipinler ile Nijerya’nın ise 6’şar adet T129 ATAK siparişi bulunuyor. Filipinler’e 4 helikopter teslim edilirken, Nijerya’ya ilk teslimatın ise bu yıl gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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ABD motor ihracatına yeşil ışık yakar mı?

Bilindiği üzere T129 ATAK Helikopteri’nde, iki adet ABD üretimi LHTEC CTS800-4N Turboşaft Motoru kullanılıyor. Pakistan’ın Türkiye’den 30 adet T129 ATAK tedariki, ABD’nin motorlar için ihracat izni vermemesi sebebiyle gerçekleşememişti. Ancak Filipinler için motor ihracat izni veren ABD’nin, BAE’ye yönelik olası bir ihracat durumunda da motorlar için izin vereceği değerlendiriliyor.

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