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Teknoloji Türkiye'den Asya çıkarması! İmzalar atıldı
Teknoloji

Türkiye'den Asya çıkarması! İmzalar atıldı

Hürjet ve Anka modellerinin yanı sıra diğer ürünlerinin maketleri ile birlikte Malezya Fuarı'nda boy gösteren TUSAŞ, Malezyalı insansız hava aracı üreticisi Deftech ile Malezya'da İHA faaliyetleri konusunda iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 19:16:00 -
Türkiye'den Asya çıkarması! İmzalar atıldı

Türkiye'den 32 firma ve kuruluş yeni iş birliği ve ihracat fırsatları için 28-31 Mart'ta Kuala Lumpur'da düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'na katıldı. Türk savunma sanayisi firmalarının tanıtımı, iş birliği ve kendilerine pazar yaratmalarına fırsat sunun ve iki yılda bir gerçekleştirilen fuara Türkiye, 1996 yılından itibaren 13 kez "milli katılım" sağladı.

Bu yılki fuarda Savunma Sanayii Başkanlığı koordinatörlüğünde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği dahil 32 firma/kuruluş, 2 bin 700 metrekareden oluşan Türk milli alanında yerini aldı.

İmzalar atıldı

Anka ve Hürjet modellerinin yanı sıra diğer ürünlerinin maketleri ile birlikte fuarda yer alan TUSAŞ, Malezyalı insansız hava aracı (İHA) üreticisi Deftech ile Malezya'da İHA faaliyetleri konusunda iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

İmza törenine TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'e; Malezya Büyükelçisi Dr. Merve Safa Kavakçı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide "Güçlü iş birlikleriyle yola devam! DEFTECH ile Malezya'da İnsansız Hava Aracı faaliyetleri konusunda iş birliği anlaşması imzaladık. İmza törenini Malezya Büyükelçimiz Sn Dr. Merve Safa Kavakçı ile Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sn Arif Çetin katılımları ile onurlandırdı." ifadelerine yer verdi.

 

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