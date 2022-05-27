Türkiye’den astım tedavisinde dev başarı

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye’de her 100 erişkinden 5 ila 6’sında görülen bir hastalık olan astım hakkında Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen kongre özelinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Gülfem Çelik astımda erken tanı, düzenli ilaç tedavisi ve kontrolün önemini vurgularken; astımlı hastaların doğru tedavi ile normal bir hayat sürdürebileceklerinin de üzerinde durdu.

“Astım tedavisinde erken tanı büyük önem taşıyor”

Astım her ne kadar kalıtsal bir hastalık olsa da özellikle çocukluk döneminde sigara dumanı, hava kirliliği, solunum yolu enfeksiyonu gibi çevresel uyaranların bu hastalığın ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Prof. Dr Gülfem Elif Çelik, “Eğer hastalar nefes darlığı, öksürük ve hırıltı şikayetlerinden biri veya birkaçını birlikte görüyor; sigara dumanı, toz, koku ve stres gibi uyaranlarda nefes darlığı hissediyor, öksürüyorsa ve bu şikayetler tekrar ediyorsa bu astım olabilir. Bu hastalığın tedavisinde erken tanı son derece önemli olduğu için bu belirtileri taşıyan kişilerin bir uzmana başvurmasını tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Hastalar şikayetleri varsa doktora başvurmalı, düzenli kontrollerine devam etmeli”

Yapılan çalışmalara göre ülkemizde her 100 erişkinden 5 ila 6’sında astım olduğu söyleyen Çelik: “Toplumda astıma dair negatif bir algı var ancak yıllar içindeki gelişmeler astım tedavisini çok iyi bir noktaya getirdi. Astımın az bilinen bir tarafı uygun tedaviyle hastaların yaşam kalitesinin yükseltilebiliyor olması. Astım hastaları uygun tedaviye başlandığında hastalıkları tamamen kontrol altına alınabiliyor, normal insanlar gibi sosyal aktivitelerini yapabiliyor, doğum yapabiliyor, seyahat edebiliyor, spor yapabiliyor. Bunun tam tersi olarak şikâyeti olup doktora gitmeyen veya yeterli tedavi almayan hastalarda hastalık ilerleyebiliyor. Fakat bu az bir hasta grubunda çıkan bir tablo. Uygun tedaviye ulaşan hastalarımızın büyük çoğunluğu hastalıklarını iyi şekilde atlatıyor, yaşamlarına etkisi az oluyor.”

“Düzgün ilaç tedavisi ile astım atakları belirgin oranda düşüyor”

Toplumda panik oluşturan bir durum olan astım krizleri hakkında da konuşan Çelik: “Astım krizlerinde rahatsızlık verici semptomlar artabiliyor, daha az olan nefes darlığı daha belirgin hissedilmeye başlanabiliyor, gece uykuları bozuluyor. Fakat bunun da bir tedavisi var. Örneğin nefes darlığında olağan dışı bir artış görülürse hemen doktorla temasa geçilirse atakların ilerlemesi önlenebiliyor. Özellikle düzgün ilaç tedavisi kullanan hastalarda ataklar belirgin oranda düşüyor” dedi.

“Türkiye astım tedavisinde ABD ve Avrupa’yla aynı konumda”

Türkiye’de astımın dünya çapındaki rehberler ve bilimsel veriler doğrultusunda tedavi edildiği üzerinde duran Çelik şu anda ABD’de, Avrupa’da bir astım hastası nasıl tedavi ediliyorsa, Türkiye’de de durumun aynı şekilde olduğunu, tedavi konusunda ülkemizin oldukça iyi bir konumda olduğunu belirtti.