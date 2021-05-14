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Gündem Türkiye'den askeri üsler için yeni hamle
Gündem

Türkiye'den askeri üsler için yeni hamle

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden temizleyerek oluşturduğu güvenli bölgelerdeki askeri üslerini güçlendirilmek için yeni sevkiyatlara devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:00:00 -
Türkiye'den askeri üsler için yeni hamle

 YENİ AKİT/ANKARA 

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG varlığını devam ettirmek için bulunduğu bölgelerden, Mehmetçiğin kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor.

TSK’nın özellikle Afrin bölgesinde inşa ettiği askeri üslerin güçlendirilmesi ve yeni üsler inşa edilmesi için bölgeye yeni sevkiyatlar yapılmaya başlandı. Bölgede görev yapan askeri birliklerin eksikliklerinin giderilmesi, silah mühimmat ve asker takviyesi için çok sayıda askeri araç sınırdan geçerek bölgeye ulaştırıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), “Türk ordusu İdlib’deki askeri noktalarına 20 kamyondan oluşan beton blok ve yapı malzemesi sevkiyatı yaptı” ifadeleri ile Afrin’e gönderilen sevkiyatın bir kısmının da İdlib bölgesindeki üslere yönlendirildiğini aktarmış oldu. Mehmetçik ayrıca kontrol altında tuttuğu M4 karayolu üzerindeki kontrol noktaları ve devriyelerle teröristlerin sızma girişimlerine karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor.

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