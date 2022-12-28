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Gündem Türkiye'den Almanya'ya 'darbe mektubu'! FETÖ ve PKK hatırlatması
Gündem

Türkiye'den Almanya'ya 'darbe mektubu'! FETÖ ve PKK hatırlatması

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine sessiz kalan, birçok FETÖ'cüyü ülkesinde barındıran, Avrupa'nın göbeğinde yer alan Almanya'daki darbe girişimi AB'de bomba etkisi yarattı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a anlamlı bir dayanışma mektubu gönderip FETÖ darbe girişimini hatırlatarak, "işbirliği mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 10:32:00 -
Türkiye'den Almanya'ya 'darbe mektubu'! FETÖ ve PKK hatırlatması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aralık ayı başındaki darbe girişiminin ardından bir mektup kaleme alarak, Alman Federal Meclis Başkanı'na gönderdi. Şentop mektubunda 15 Temmuz darbe girişiminin altını çizdi, üstü kapalı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan terör örgütü PKK mensuplarının korunmasını gündeme taşıdı.

Darbe girişimi ile ilgili haberleri üzüntü ile öğrendiğini belirten Şentop, "Bu hain darbe planını şiddetle kınıyor, Gazi Meclisimizin dost ve müttefik Almanya halkının ve Almanya Federal Meclisi'nin yanında olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

BİZ DE YAŞADIK

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü menfur bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Şentop şöyle devam etti: "Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) demokrasiyi, anayasal düzeni, hukukun üstünlüğünü ve devlet kurumlarını hedef almıştı.

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Yorumlar

Almanya ga bir gurbetci

Aynen kardeşim sana katılıyorum yani bukadar da iyilik olmaz yani insanına göre yapılması lazım.

Çok guzel

Yerinde bir mektup Ya Hırsızlık Yolsuzlukla ilgili uluslararasi bir dayanışma mektubu yazabilirmisiniz bizi gale alirlarmiydi??
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