Türkiye'den aldığı askeri araçlarla terör örgütlerini dize getiren Nijerya, yeni silahını duyurdu!

Afrika kıtasının süper gücü olarak görülen Nijerya, Türk savunma sanayii ürünlerinden biriyle daha tanıştı.

Nijerya Polis Teşkilatı, Asisguard şirketince üretilen ve üzerindeki otomatik tüfekle şüpheliyi teslim almaya imkan veren SONGAR'dan satın aldıklarını duyurdu.

Nijerya Emniyeti'nin sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda silahlı SONGAR'a uzaktan komuta eden yetkililer görülüyor.

Silahlı drone SONGAR'ı ülkenin stratejik noktalarına yerleştireceklerini ve 'devlet dışı aktörlerle' mücadelede kullanacaklarını bildiren Nijerya polisi, suçlularla mücadele ederken teknolojinin en son imkanlarından faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti.

Abuja yönetiminin sosyal medya hesabındaki mesajlarında söz konusu araçların keşif ve takip için de kullanılacağı aktarıldı.

Atak, savaş gemisi, SİHA...

Kara Kuvvetleri'ni 300 milyon dolar değerinde 6 adet ATAK taarruz helikopteriyle güçlendirme kararı alan Nijerya, aynı zamanda DEARSAN Tersanesi'ne 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisi (OPV) yaptırıyor. Aynı zamanda daha ufak botları da Türkiye'nin yardımıyla kendi tersanelerinde inşa ettirecek Nijerya yönetimi, bu sözleşme için 160 milyon doları gözden çıkardı.

DEARSAN tarafından üretilen Açık deniz Karakol Gemisi (OPV)

Nijerya aynı zamanda dünyanın en çok kullanılan silahlı insansız hava aracı durumundaki Bayraktar TB2'nin de kullanıcısı. Bu ülkeye 6 SİHA'dan oluşan bir filo TB2'nin 2 adet yer kontrol istasyonuyla birlikte satıldığı biliniyor. Personel eğitimleriyle birlikte Baykar'a SİHA'lar için yapılan ödemenin 40 milyon dolar civarında olduğu sanılıyor.

Tüm bunların yanında Nijerya Hava Kuvvetleri ASELSAN üretimi gözetleme, tespit, takip ve hedef işaretleme aparatı olan ASELPOD'u kullanıyor. Nijerya'ya ait uçaklardan birinin gövde altında geçtiğimiz günlerde ASELSAN ürününün bulunduğu görüntülere yansımıştı.