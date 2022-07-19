Türkiye'den Afrika ülkesine "Çıkarma Gemisi" ihracatı

Anadolu Tersanesi’nin geliştirip dizayn ettiği gemiler birçok ülke tarafından talep görmekte. Bu bağlamda Anadolu Tersanesi tarafından yapılan açıklamaya göre tersane, adı açıklanmayan bir Afrika ülkesi ile 2 adet Çıkarma Gemisi tedariki için kontrat imzaladı. Gemilerin 2 sene içinde teslim edileceği ifade edildi.

Gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Anadolu Tersanesi, "Anadolu Tersanesi’nin geliştirip dizayn ettiği gemiler birçok ülke tarafından talep görüyor. Tersane bu defa bir Afrika ülkesi ile 2 adet Çıkarma Gemisi kontratı daha imzaladı. Gemiler 2 sene içinde teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Katar Donanması için 22 ayda 4 çıkarma gemisi inşa edilmişti

Katar Donanması’nın çıkarma gemisi envanterini güçlendirmek amacıyla Anadolu Tersanesi’ne verdiği siparişler başarı ile Katar Donanması’na teslim edildi. Teslimatlar, 20 kişilik bir heyet nezaretinde yapılan tören ile Temmuz ayının başında gerçekleştirilmişti.

Sipariş kapsamında 1 adet Süratli Amfibi Gemi (LCT), 2 adet Mekanize Çıkarma Gemisi (LCM) ve 1 adet Araç ve Personel Çıkarma Gemisi (LCVP) olmak üzere, toplamda 4 adet çıkarma gemisi Anadolu Tersanesi’nin Tuzla’da bulunan yerleşkesinde yapılan törenle aynı anda Katar Donanması’na teslim edildi. 22 aylık süre içinde inşa edilen gemiler, 6 haftalık personel eğitiminin ardından Katar’a doğru seyre çıkacak.

Anadolu Tersanesi’nden Katar’a "Açık Deniz Karakol Gemisi"

Daha önce de Katar, Anadolu Tersanesi’nden 2 adet açık deniz karakol gemisi sipariş etmişti. Söz konusu sipariş kapsamında sırasıyla Al Doha ve Al Shamal gemileri 36 ayda inşa edilerek başarılı bir şekilde Katar Donanması’na teslim edilmişti.