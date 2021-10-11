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Aktüel Türkiye’den Afganistan’a 100 ton buğday tohum
Aktüel

Türkiye’den Afganistan’a 100 ton buğday tohum

Afganistan’da yaşanan kıtlığa çare olabilmek amacıyla İHH tarafından hazırlanan 100 ton buğday tohumu, Afganistan’a yola çıktı. Tohum üreten tohum olma özelliği taşıyan REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 tohumları, insani krizin eşiğindeki Afganistan’a hayat verecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 14:41:00 -

Afganistan’daki son krizin ardından “Yalnız Bırakma” sloganıyla bir kampanya başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı; başkent Kabil, Ghazni, Meydan Şar, Saidabad, Tahar, Kunduz, Baglan ve Kandahar şehirlerinde bulunan 15 bin Afgan’a gıda kumanyası ulaştırdı. 60 tonu bulan yardımlardan, en ücra köylerde yaşayan yetim aileleri ve engelli vatandaşların yanı sıra mülteci kampları ve hastaneler istifade etti. Afganistan’daki projelerini çeşitlendirerek çalışmalarını artıran İHH’nın son faaliyeti ise bölgeye Türkiye’den tohum göndermek oldu. Tohumluk tohumlar, 18 milyon insanın açlık sınırında yaşamaya çalıştığı Afganistan için yeni bir yaşam kaynağı ve geçim kapısı olacak. Böylelikle bölgede açlıkla karşı karşıya kalan insanların evlerinden ve yurtlarından göçmelerinin önüne geçilecek.

100 ton buğday tohumu yola çıktı

Türkiye Tarım Bakanlığı tarafından üretilen REİS, BAYRAKTAR 2000, ES26 ve SÖNMEZ 2021 tohumları, 3 farklı ilden 5 farklı TIR’a yüklenerek Afganistan’a uğurlandı. 10 gün içerisinde Afganistan’a varması planlanan tohumlar, ekimi yapıldığında bin ila 2 bin ton arasında tohum elde edilmesi hedefleniyor. 5 yıl boyunca verim özelliklerini kaybetmeden tohumluk olarak çoğaltılabilen ürünler, ortalama 1 dekara 25 kg tohum ekildiğinde 515 kg verim elde edilebiliyor. Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak tercih edilen 4 farklı tohum çeşidi, kendi özelliklerine göre farklı fiziki şartlara haiz tarım arazilerine ekilecek. 100 ton tohum, hayırseverlerin destekleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir, Kırşehir ve Konya depolarından satın alınarak TIR’lara yüklendi.

Tohumlar, insani krizle mücadelede büyük rol oynayacak

İklim, toprak yapısı, gübreleme, yağmur ve sulamaya göre verimi değişen tohumlar, verim alınmaya başlandığında hem Afgan çiftçiler için hem de gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Afgan halkı için umut vesilesi olacak. Afganistan Tarım Bakanlığı’na teslim edilecek olan genetiği değiştirilmemiş tohumlar, çiftçilere dağıtılarak buğday üretimleri gerçekleştirilecek. Üretimin ardından buğdaylar, un haline getirilerek bölgede yaşanan insani krizle mücadelede büyük rol oynayacak.

6 TIR yolda

5’i buğday tohumu, biri ise battaniye, gıda kolisi, hijyen paketi, kıyafet ve kışlık bot dolu insani yardım TIR’ı, Afganistan’a uğurlandı.

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