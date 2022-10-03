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Siyaset Türkiye'den açıklama: Kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne şehrinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 19:54:00 -
Türkiye'den açıklama: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Beledveyne şehrinde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali’nin Beledveyne şehrinde bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında bölgesel yönetim yetkililerinin ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Somali'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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