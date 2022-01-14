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Siyaset Türkiye'den açıklama: Endişeyle karşılıyoruz
Siyaset

Türkiye'den açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 21:42:00 -
Türkiye'den açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Türkiye, Bağdat'taki saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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