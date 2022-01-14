Türkiye'den açıklama: Endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Türkiye, Bağdat'taki saldırıları kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.