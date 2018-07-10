Türkiye'den AB'ye siyasi mesaj!

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir döneme kapasını araladı. Yeni sistemle birlikte AB Bakanlığı da tarih oldu. AB Bakanlığı kaldırılarak Dışişleri Bakanlığı’na bağlandı. Yıllardır Türkiye’ye karşı olumsuz tutumunu değiştirmeyen AB karşısında alınan bu karar ne ifade ediyor? Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Emre Gönen konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Emre Gönen, AB Birliği Bakanlığı’nın kaldırılmasının siyasi bir mesaj içerdiğini belirterek, AB üyeliğinde 1963 yılından bu zamana kadar oluşan süreçte Türkiye’nin umutlarının azaldığı ortadadır. Türkiye’nin AB Bakanlığını kaldırması çok önemli bir süreç ve mesaj olmuştur” ifadelerini kullandı.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Emre Gönen açıklamalarına şöyle devam etti:

AB BAKANLIĞI'NIN KALDIRILMASI SİYASİ BİR MESAJ

"Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı’na bağlandı. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Avrupa Genel Müdürlüğü gibi bir isim oluşacak. Bir şekilde Dışişleri Bakanlığına bağlanması ve bakanlıktan düşürülmesi esasında bir siyasi mesaj içermektedir. 1963 yılından bu zamana kadar oluşan süreçte Türkiye’nin umutlarının azaldığının göstergesidir. AB Türkiye ile ilişkilerin zayıfladığını zaten belli etmişti.

TÜRKİYE VE AB'NİN BİRBİRLERİNE ALTERNATİFLERİ YOK

Fakat Gümrük Birliğinin modernizasyonu konuşuluyor ve Türk ekonomisi için konunun aciliyeti söz konusu. AB 6 Haziran’da yaptığı açıklamayla bu konunun da gerçekleşmeyeceğini bildirmişti. Şu anda AB ile olan ilişkilerimizin yerine geçebilecek, alternatif olabilecek bir oluşum yok. AB içinde coğrafi koşulları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’ye alternatif bir ülke yok. Bir şekilde bu darboğazdan çıkılacaktır. Türkiye’nin AB Bakanlığını kaldırması çok önemli bir süreç ve mesaj olmuştur.

İKİ TARAFINDA İLİŞKİLERİ DÜZELTEBİLECEKLERİNİ UMUT EDİYORUM

AB ile göçmenler ve sığınmacılar konusunda işleyen, iyi giden bir süreç var. Bu konunun da akamete uğrayacağını hiç zannetmiyorum. Türkiye ve AB’nin birbirlerine ihtiyacı var. İlk etapta olmasa da sonraki zamanlarda adım atılacaktır. Türkiye’nin ekonomik ilişkileri ele almak için AB’ye çok ciddi ihtiyacı var. AB’nin de ekonomik anlamda Türkiye’ye ihtiyacı var. Artık bu kadar ihtiyaç bir araya gelince Türkiye ve AB Bakanlar Konseyi anlaşabilecekleri noktaya gelebilirler."

Türkiye Haber Merkezi