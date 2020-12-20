Türkiye'den ABD'ye yaptırım cevabı! Tarih belli oldu

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın öncülüğünde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından yürütülen ‘Hisar Hava Savunma Grubu Projesi’, üç ayrı sistemle envantere girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ambargolar karşısında kullandığı "Kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. Şimdi İHA, SİHA, tankımızı ve birçok silahımızı yapıyoruz" şeklindeki ifadesi ile ortaya koyduğu kararlılık kapsamında orta ve yüksek irtifa Hisar'lar için de tarihler belirlendi.

Seri üretim başlıyor

Prototip çalışması tamamlanan ve test süreci devam eden Alçak İrtifa Hisar-A+ Sistemi, dikey atışlarda da tam başarı sağladı. Seri üretim aşamasına gelen ve 15 ila 20 kilometre menzile sahip olan Hisar-A+ Füze Sistemi, 2021’de TSK envanterine katılacak. Füze, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme özelliğine sahip.

2025'e kadar üçü de hazır

Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan Hisar A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi'nin testlerinin başarıyla geçmesi sonrası, sistemin diğer serileri için de tarihler belirlendi.

Hisar-O ise yine aynı görevleri bu kez 10 km irtifada 25 km menzili kapsayacak şekilde geliştirildi. Sistem, 2022’de envantere girecek.

Projenin en etkilisi olan yüksek irtifa ‘Hisar-U Füze Sistemi’nin ise ilk prototipi 2022’de tamamlanacak. 120 ila 130 km menzilli Hisar-U Füzesi, kızıl ötesi görüntüleme sistemiyle 450 km uzaktaki hedefe kilitlenebilecek. Seri üretimine 2025’te geçilecek. Yerli füzelerin envanterde peş peşe yerini almasıyla Türkiye’nin, ABD’nin patriot füzelerine ihtiyacı kalmayacak.