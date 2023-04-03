Türkiye'den ABD'ye tarihi gol! Topu tam 90'a taktık! Ha bu da size kapak olsun

ABD Hava Kuvvetleri filosundaki F-35 savaş uçaklarının sadece yarısının savaşa hazır olduğunun açıklandığını hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "ABD bile bu sorunları yaşıyorsa, biz bu uçakları alsaydık yanmıştık" ifadelerini kullandı.

Tezel, "F-35 hararet yaptı yerli uçaklar tam gaz" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"ABD Hava Kuvvetleri filosundaki F-35 savaş uçaklarının sadece yarısı savaşa hazır!

Bu açıklamayı F-35 Program Yöneticisi Korgeneral Michael Schmidt yaptı!

Schmidt, ABD Temsilciler Meclisi için hazırladığı raporda ABD'nin 540'tan fazla F-35 savaş uçağından oluşan filosundaki göreve hazır savaş uçak oranının şubat ayı itibariyle yüzde 53.1 olduğunu ifade etti.

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Bu da belirlenen yüzde 65 hedefinin oldukça altında.

Yani F 35'ler muharebe, gösteri uçuşları, eğitim ve testler dahil olmak üzere görevlerin yalnızca bir kısmını yerine getirebildi. Tüm görevleri yerine getirebilen uçak oranı ise daha düşük; sadece yüzde 30!

Bu durumu kabul edilemez olarak nitelendiren Schmidt, hazırlık oranlarını yılda en az yüzde 10 arttırmayı planlıyor.

F-35'lerde sık sık motor arızası meydana geldiği ve yedek parça sıkıntısı yaşandığı biliniyordu.

1 trilyon dolardan fazla bir paraya mal olan F-35 projesinde daha önce de iniş takımlarındaki aksaklıklar yaşanmıştı.

En az 10 adet F-35 savaş uçağının, hiçbir çatışmaya girmeden, sadece iniş takımları yüzünden kaza kırıma uğradığı söyleniyor.

Uçaktaki temel sorunun ise motorların soğutucularında yer aldığı belirtiliyor.

Normal şartlarda hararet yapmayan F-35 projesi, zaman içerisinde birkaç kez değişip geliştirilince uçağın daha da ağırlaştığı, bunun da tasarımını farklılaştırdığı söyleniyor.

F-35 yaşadığı sorunlar yüzünden karikatürlere konu oluyor.

KÖTÜ KOMŞU...

Düşük performans nedeniyle F-35lerin motor güncelleştirmesine tabi tutulacağı belirtiliyor.

ABD bile bu sorunları yaşıyorsa, biz bu uçakları alsaydık yanmıştık! F-35'lerle Ege'de güç dengesini değiştirme hayalleri kuran Yunanistan'da durum nasıl acaba?

Yoksa ahımız mı tuttu? Şaka bir yana büyük emeğimiz geçen, birçok parçasını ürettiğimiz F-35 projesinden çıkarılmamız büyük haksızlıktı. Ama F35'lerde yaşanan sorunlara inat yerli savaş uçağı projelerindeki gelişmeleri gördükçe şanslıyız diyebiliriz.

TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak, geçtiğimiz ay piste adımını attı.

Türkiye'nin hava gücünün bel kemiği olan F-16 uçaklarının yerini alacak. İlk uçuşu ise 2023 sonunda olması bekleniyor.

Türkiye'nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma da testleri tek tek geçiyor.

En son Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla gerçekleştirdi.

Ne demişler kötü komşu mal sahibi yapar!"