Türkiye'den ABD'ye sert tepki

Yeniakit Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımız anti-semitizme karşı çok güçlü mesajlar vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır” dedi.

Çelik, “ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Sn Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın Filistinlileri katledenlere karşı olmasının Musevi karşıtlığı olmadığını izah etme gereği bile duymuyoruz. Ama Filistinlileri katledenlere karşı çıkmayı anti-semitizm olarak yaftalayanların Filistin düşmanı olmadıklarını izah etmeleri gerekir. Holokost’ felaketinin bizim dönemimimizde müfredata girmiş olması bile başlı başına Sn Cumhurbaşkanımızın ve partimizin ‘anti-semitizm’e karşı olduğunun güçlü bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.