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Teknoloji Türkiye'den ABD'ye F-16 cevabı: Buna evet diyemeyiz
Teknoloji

Türkiye'den ABD'ye F-16 cevabı: Buna evet diyemeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir programda Türkiye’nin F-16 savaş uçağı tedarikiyle ilgili ABD Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının şartlı teslimatını içeren yasa tasarısını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 17:03:00 -
Türkiye'den ABD'ye F-16 cevabı: Buna evet diyemeyiz

 

Türkiye ve ABD arasında teknik düzeyde yapılan görüşmelerin son derece olumlu seyrettiğini dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonuçta Temsilciler Meclisi’nde bir karar alındı. Tabii şimdi bağlayıcı bir karar değil. Senato’da da bir karar alınacak. Daha sonra bu iki karar, bir belgede birleştirilecek. Ondan sonra da tabii ortak bir karar çıkacak" dedi.

"Bizim elimizi kolumuzu bağlayacak bir yönteme evet dememiz mümkün değil" diyen Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Sonuçta orada ne diyor? Yunanistan hava sahası. Yunanistan hava sahası derken neyi kast ediyorsunuz? Burada Yunanistan’ı haklı görmenin gerekçesi ne? ABD bir kere bugüne kadar sürdürdüğü gerek Kıbrıs’ta gerekse Türkiye-Yunanistan arasındaki dengeli politikadan bir sapma yaşamıştır. Bu denge politikasına ABD’nin tekrar dönmesi gerekiyor."

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