Türkiye'den ABD'li küstah bakana sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun skandal sözlerine cevap geldi.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo’nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" dedi.

Küstah Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!