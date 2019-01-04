Türkiye'den ABD'li küstah bakana sert tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün kullandığı, "Türklerin Kürtleri katletmemelerini sağlamanın önemi, Suriye'de dini azınlıkların korunması; tüm bunlar, halen ABD'nin ortaya koyduğu misyonunun parçasıdır." yönündeki skandal ifadelerine tepki gösterdi.04 Ocak 2019 Cuma 15:36
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun skandal sözlerine cevap geldi.
Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo’nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" dedi.
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