Türkiye’den ABD'deki olayları 'endişe ile izliyoruz' mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini ve önce partileri sakinleşmeye davet ettiklerini söyledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirerek bugün kongre binasına ulaştı.

Şentop, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olayları endişeyle izliyor, partileri önce sükunete davet ediyoruz. Hukuk ve demokrasi sorunlarını her zaman çözeceğine inanıyorum. Türkiye'de her zaman hukuk ve demokrasiden yanayız. Herkese tavsiye ederiz. " ifadeleri kullandı.

"Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" dedi.

Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösteren bir grup protestocunun polis barikatını geçerek Kongre binasına girdiğini Twitter hesabından paylaştı.

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." İfadeye yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizce versiyonunu da paylaştı.

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve uygulamalarıyla bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Amerika'da demokrasinin tüm kurum ve uygulamalarıyla bir an önce işler hale geleceği inancımızı sürdürüyoruz." Dedi.

Altun, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek veren bir grup protestocunun polis barikatını geçerek Kongre binasına girdiğini Twitter hesabından paylaştı.

"ABD'de demokrasinin tüm kurumları ve uygulamalarıyla bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı sürdürüyoruz."

"ABD örneğinde, bütün dünya siyaset dilinde gayrimeşruiyet tartışmasının nasıl bir sorumsuzluk yarattığını izliyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'deki gelişmelerin, ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruiyet tartışmalarının demokrasiler açısından ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.