  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Türkiye’den ABD'deki olayları 'endişe ile izliyoruz' mesajları
Siyaset

Türkiye’den ABD'deki olayları 'endişe ile izliyoruz' mesajları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini, tarafları öncelikle sükunete davet ettiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:08:00 - 2021-01-07 09:08:59
Türkiye’den ABD'deki olayları 'endişe ile izliyoruz' mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD'deki olayları endişeyle izlediklerini ve önce partileri sakinleşmeye davet ettiklerini söyledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirerek bugün kongre binasına ulaştı.

Şentop, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olayları endişeyle izliyor, partileri önce sükunete davet ediyoruz. Hukuk ve demokrasi sorunlarını her zaman çözeceğine inanıyorum. Türkiye'de her zaman hukuk ve demokrasiden yanayız. Herkese tavsiye ederiz. " ifadeleri kullandı.

"Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" dedi. 

Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösteren bir grup protestocunun polis barikatını geçerek Kongre binasına girdiğini Twitter hesabından paylaştı.

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." İfadeye yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizce versiyonunu da paylaştı.

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve uygulamalarıyla bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Amerika'da demokrasinin tüm kurum ve uygulamalarıyla bir an önce işler hale geleceği inancımızı sürdürüyoruz." Dedi. 

Altun, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek veren bir grup protestocunun polis barikatını geçerek Kongre binasına girdiğini Twitter hesabından paylaştı.

"ABD'de demokrasinin tüm kurumları ve uygulamalarıyla bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı sürdürüyoruz."

"ABD örneğinde, bütün dünya siyaset dilinde gayrimeşruiyet tartışmasının nasıl bir sorumsuzluk yarattığını izliyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD'deki gelişmelerin, ırkçılık, şiddet ve gayrimeşruiyet tartışmalarının demokrasiler açısından ağır sonuçlarını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan
Eğitim

Erdoğan "Topyekûn değişmeli" demişti... "Derhal harekete geçilmeli" çağrısında bulunup çözümleri sıraladı

"İlk kez en yetkili ağızdan dile getirilen ve bir anlamda öz eleştiri mahiyetinde olan bu gerçekler hakkında ilim irfan sahibi kişilerin o..
Sosyal medyada patlayan video! Kadir Mısıroğlu ABD için tarih vermişti
Gündem

Sosyal medyada patlayan video! Kadir Mısıroğlu ABD için tarih vermişti

ABD'de Donald Trump taraftarlarının kongre binasını basmasıyla patlak veren ve seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 'Bu bir kalkışmadır' açıklamasın..
Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!
Dünya

Donald Trump taraftarlarına çağrı yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay