Türkiye’den 8 ayda 110 ülkeye 11.9 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre ülkeden bu dönemde 3 bin 49 ton çay ihraç edildi. İhracatta 4 milyon 868 bin 731 dolarla Belçika başı çekti. Bu ülkeyi 1 milyon 210 bin 136 dolarla Almanya, 810 bin 115 dolarla ABD, 510 bin 145 dolarla KKTC, 494 bin 672 dolarla Fransa, 465 bin 285 dolarla Hollanda takip etti. 2020’den farklı olarak Etiyopya, Litvanya, Hırvatistan, Danimarka, Polonya ve Mısır’ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeye daha ilk 8 ayda çay gönderildi. DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, 110 ülkeye çay ihraç edilmesinin önemli bir başarı olduğuna dikkati çekti. Gürdoğan, “Çayımızın yüzde 55’i Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi. İhracatın yüzde 65’i ise Rize ilimizden yapıldı. İhracatta birinci sırada yer alan Rize’nin ardından İstanbul ve Ankara geldi. Türkiye’nin çay ihracatında, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 11 artış ölçüldü” ifadelerini kullandı.