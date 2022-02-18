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Gündem Türkiye'den 70. yılda önemli NATO mesajı!
Gündem

Türkiye'den 70. yılda önemli NATO mesajı!

Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin NATO’ya Katılımının 70. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda "Müttefiklerimizden beklentimiz NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 10:10:00 -
Türkiye'den 70. yılda önemli NATO mesajı!

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Bugün (18 Şubat) ülkemizin NATO’ya katılımının 70. yıldönümünü kutluyoruz.

Türkiye Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi sonrasında da İttifakın sorumlu ve öncü üyelerinden biri olmuştur. NATO’nun sınırlarının korunmasında oynadığı rolün ötesinde, misyon ve harekatlarına kapsamlı katkılarda bulunmuş; İttifakın temel değerleri doğrultusunda ilkeli ve vizyoner yaklaşımlarıyla NATO’nun istikametine yön veren önde gelen Müttefikler arasında yer almıştır.

Bir yandan 2030’lu yılların NATO’sunun tartışıldığı, diğer yandan kapsamlı güvenlik sınamalarından geçilen bu dönemde ülkemiz hem savunma ve güvenlik bağlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapmakta, hem NATO’nun değişim ve dönüşüm sürecine yönelik anlamlı ve özgün katkılarını sürdürmektedir.

Sadece ülkemize değil Avrupa-Atlantik coğrafyasının geneline tehdit oluşturan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele başta olmak üzere, güvenliğin ve istikrarın 360 derece anlayışla korunması yolunda gayretlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu itibarla Müttefiklerimizden de beklentimiz NATO’nun ortak paydasını oluşturan birlik ve dayanışma ruhunun eksiksiz sergilenmesidir.

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